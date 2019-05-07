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Ali İhsan Yavuz: YSK kararıyla raydan çıkan kanun, raya alındı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, YSK'nin İstanbul kararına ilişkin, 'Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı.' dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nin İstanbul kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." dedi.

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