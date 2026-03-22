AK Parti'den ''istikrar'' vurgusu: Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışma, savaş ve krizlere rağmen istikrar vurgusu yaptı

NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, milletin güçlü desteği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği sayesinde Türkiye'nin çevresinde yaşanan çatışma, savaş ve krizlere rağmen istikrar adası olmayı başardığını belirten Ala, şunları kaydetti:

"Etrafımızı kuşatan bu zorlu şartlarda ülkemiz, sahip olduğu güçlü liderlikle küresel ve bölgesel dalgalanmalardan etkilenmeden yoluna devam etmektedir. İçeride sağlanan birlik ve beraberlik, dışarıda ise saygınlığımızı pekiştiren etkin diplomasi sayesinde Türkiye, krizlerin ortasında güven ve sükuneti tesis eden bir ülke olmuştur. Bu sağlam irade ve milletimizin ferasetiyle, Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemekte, geleceğimizi inşa etme yolunda kararlılıkla yürümekteyiz."