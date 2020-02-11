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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert 'FETÖ' tepkisi: Ahlaken ve siyaseten iflastır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.' dedi.

11.02.2020  16:37 - Güncelleme: 11.02.2020  16:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sarf ettiği sözlerine sert tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twiter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.

FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.

Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye’ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.

Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye’ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.

Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz.

Bu çevrelerin amacını net görüyoruz. FETÖ terör örgütü ile mücadele adı altında, bu örgütle gerçek mücadelenin öncüsü olan Cumhurbaşkanımıza saldırmak başka niyetlerin göstergesidir.

Yönteminizi tanıyoruz. Maksadınızı biliyoruz. Niyetinizin farkındayız. Biz aziz milletimizin büyük değeri olan demokrasimizi her türlü terör örgütüne ve vesayet zihniyetine karşı korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz."

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