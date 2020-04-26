AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

26 Nisan 2020 Pazar 16:48 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 16:48

AK Parti Tanıtmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'i makamında ziyaret etti. Gülle, Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın Konya'ya olağanüstü ilgisi olduğunu belirterek, AK Parti Hükümeti'nin tüm gücüyle Konya'nın yanında ve destekçisi olacağını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tahir Akyürek ' Konya'da önemli çalışmalara imza atıyoruz. Hizmet dönemimizin ilk yılında çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık, bir kısmının projelendirme çalışması devam ediyor. Temelini attığımız ve yapım çalışmaları süren hizmetlerimiz de var. Kentin sosyal dokusuna yönelik hizmetlerimizin yanı sıra, ana cadde, arter, yeni yollar, kavşak düzenlemeleri, bisiklet yolları ve alt yapı çalışmaları ile fiziki belediyecilik hizmetlerimiz devam ediyor. 2005 yılında yapacağımız hizmetlerle Konya'nın çehresini değiştireceğiz' dedi. Ak Parti hükümetinin bütün gücüyle Konya'nın yanında olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, 'Sayın Tahir Akyürek'in Konya sevdalısı ve aynı zamanda hizmet sevdalısı olduğunu biliyorum. Konya'nın Başkan Akyürek başkanlığında güzel hizmetler alacağına inanıyorum. Konya'da çok daha güzel hizmetler gerçekleşecektir. Sayın Başbakanımız da Konya'yı olağanüstü önemsemektedir. İktidarımızın Ankara'daki bütün gücü milletvekili ve teşkilatlarımızın gayretleriyle Konya'mızın arkasındadır, yanındadır. Bir taraftan Başkan Akyürek'in hizmet sevdası, bir taraftan da iktidarın Konya'ya desteği farklılıkları beraberinde getirecektir' diye konuştu.

Ziyaretin ardından başkan Tahir Akyürek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle'ye Selçuklu motifleri işlemeli çini tabak ile Büyükşehir Belediyesi yayınlarını hediye etti.