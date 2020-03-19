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AK Parti'li Hamza Dağ: Siyaset Akademisi derslerimizin tamamını online yapacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 19. Dönem AK Parti Siyaset Akademisi derslerinin katılımcılara online olarak verileceğini bildirdi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 17:39 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:39
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Dağ, Twitter üzerinden yayınladığı video ile AK Parti Siyaset Akademisi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Siyaset Akademisinin 19. dönem derslerine mart ayı başında başladıklarını belirten Dağ, akademinin 3'ncü haftasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle derslere ara verdiklerini ifade etti. Dağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde Siyaset Akademisi derslerimizin tamamını online olarak yapmaya karar verdik. 4 dersimiz online olarak yapılıyordu, geri kalan 16 dersimizi de yine aynı sistem üzerinden online olarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla sizler, size verdiğimiz kullanıcı adı ve şifreleriyle izleyebilir, takip edebilirsiniz. O şifreler üzerinden sizlerin dersi takip edip etmediğinizi takip etmemiz söz konusu olacaktır. Bu konuda aklınıza takılan soruları il koordinatörlerimizle ve il Ar-Ge başkanlarımızla paylaşabilirsiniz."

Gelecek günlerde sınav konusunda da bilgilendirme yapacaklarını belirten Hamza Dağ, tüm vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında yayınlanan 14 kurala uymalarını istedi.

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