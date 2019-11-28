AK Parti'den Macron'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamasının satır başları;

"Macron'un Suriye ile ilgili söyledikleri, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret."

"Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli"

"Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."