AK Parti'den seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

AK Parti milli iradenin tecelli etmesi için seçmenlere hizmet vermeye devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İstanbul dışında ikamet eden vatandaşların seçim için gidişi dönüş yolculuklarının karşılanacağını açıkladı.

Ayrıca İstanbul dışında yaşayan ve ikameti İstanbul'da olan vatandaşlarında aynı fırsattan yararlanabileceğini ifade eden Kabaktepe, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine; İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin 'İlçe Başkanlığına' başvurarak gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüsler ile ÜCRETSİZ bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.