AK Parti'den son dakika seçim açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz' dedi
. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" dedi..
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