AK Parti'den 'Tam Bana Göre Festival'i

AA 12 Kasım 2021 Cuma 13:35 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 13:35

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel yönetimler olarak birçok alanda çalışma yaptıklarını ve gençlere çok büyük önem verdiklerini söyledi. Uzun süredir devam eden çalışmalarla gençlerin ne istediği, nelerden etkilendiği ve nasıl düşündüklerine ilişkin birçok soruya cevap bulmaya çalıştıklarını ifade eden Özhaseki, tüm belediyeleri gençlikle ilgili yapacakları faaliyetleri anlatmaya yönlendirdiklerini belirtti.

Türkiye'de AK Parti'li belediyelerin alt ve üstyapılarıyla şehirleri yaşanabilir hale getirdiğini anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde Cumhurbaşkanı'mızın özellikle işaret ettiği, 'gönül belediyeciliği' anlamında müthiş bir çalışmamız var. Bizler şehirlerin alt ve üstyapısıyla çok uğraştık, şehirler yaşanabilir hale geldi. Ama bütün bunları vatandaşımızla yaşamıyor, onların gönlünü kazanarak, duasını alarak yapamıyorsak o zaman bu işin bir anlamı olmaz. Bu manada toplumun her kesiminden insanlar için çalışmalarımız var. Belediyelerimizin yaşlılarla ilgili evde bakım hizmetleri var. Dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalar var. Gençliği de asla ihmal etmiyoruz. Gençlik hususunda bazı kesimlerden çok tuhaf tespitler alıyoruz ki bunların çoğu algıya yönelik. Gençliği bu ülkede yaşamayan, buranın değerlerinden uzaklaşmış, farklı dünyanın insanları gibi sunma gayretleri bizi son derece üzüyor."

Özhaseki, yaptırdıkları bir ankette gençlere "ne için mücadele eder, fedakarlık yaparsınız?" sorusunu yönelttiklerini ve yüzde 80 oranlarında "vatan, bayrak, millet ve ülke bütünlüğü" cevaplarını aldıklarını ifade etti.

- GENÇLER EĞLENECEK, BELEDİYELER HİZMETLERİNİ ANLATACAK

Özhaseki, festivalde AK Parti belediyelerinin faaliyetlerini sergileyeceğini, hizmetlerini anlatacağını dile getirdi. Festivalde müzik dinletileri ve konserlerin olacağını, genç sanatçıların sahne alacağını anlatan Özhaseki, ayrıca tiyatro, sinema ve e-spor etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini aktardı. Festivalde belediyelerin de yöresel lezzetleri gençlere sunacağına işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Konferanslar, söyleşiler olacak. Bilim adamları sanat ve siyaset dünyasının ileri gelenleri çadırlarda söyleşilerde bulunacak. Grafiti sanatçıları olacak. TOGG aracıyla ilgili sunumlar olacak. THY'nin simülasyonu orada olacak. Sanal gerçeklik etkinlikleri olacak. Alanda 75 ayrı etkinlik planlanıyor. Burada her genç kendine göre bir etkinlik bulacak. Gençlerimize göre bir festival. 16 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasıyla etkinlikler başlayacak. Pazar akşamına kadar her gün 12 saat boyunca dolu bir festival düzenliyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de düzenlenen festivallerin en büyüğü diyebilirim. Burada gençliğin ne istediğini, hangi minvalde yürüdüğünü herkes görecek. Gençlikle ilgili kimse karamsar olmasın, kimse onlar adına ahkam kesmesin. Kimse, onları bu toplumdan kopmuş, değerlerinden uzaklaşmış insanlar gibi gösterme gayretinde olmasın diye gayret edeceğiz."

Özhaseki, festivali bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak Ankara'da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.