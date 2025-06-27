AK Parti'den yangın bölgesine tam destek: İzmir için seferberlik başladı

AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir Aliağa Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Serkan Acar ile görüşen İnan, belediyenin çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından İnan, Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte açıklamalarda bulundu.

İzmir'deki orman yangınları ile ilgili soru üzerine İnan, Aliağa'daki yangının kısa sürede kontrol altına aldığını açıkladı. İnan, "Yangın ile ilgili bakanlıklarımız, valiliğimiz, belediyelerimiz, orman kahramanlarımızın desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yaşanan tahribatla ilgili valilik birimlerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız gereken desteği veriyor. Şimdi İzmir Bornova'da yangın çıktığını öğrendik, oraya geçiyoruz" dedi.

"MENEMEN VE ALİAĞA BELEDİYELERİ İZMİR'İN YÜKSELEN YILDIZI"

Eyyüp Kadir İnan, Cumhur İttifakı'nın İzmir'de iki belediyesi bulunduğunu belirterek, "Menemen ve Aliağa Belediyeleri İzmir'in hizmet noktasında yükselen yıldızı oldu. Diğer ilçelerde maalesef İzmirli hemşerilerimiz hizmet alamamaktan çok yoruldu" dedi.

"CHP KENDİ İÇ KRİZİNDEN İZMİR'İN SORUNUNU GÖRMÜYOR"

Cumhur İttifakı belediyesi dışındaki ilçelerde İzmir halkının belediyecilik hizmetinden mahrum bırakıldığının altını çizen İnan, CHP'nin kendi içindeki krizlerden çıkamadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"CHP kendi içinde bulunduğu kriz düzeninden çıkamıyor. İzmir'in yaşadığı sorun onların aklına gelmiyor. İzmirlinin yaşadığı ulaşım çilesi, trafik çilesi diğer sorunlar CHP'nin aklına gelmiyor. Ama biz burada iki belediyemizle vatandaşımıza hizmet üretmek için kolları sıvadık. Belediye başkanımız çok çalışıyor, ben kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Biz de merkezi hükümet olarak İzmir'imize hizmet üretmek için milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz bakanlarımız ile çalışıyoruz."

Aliağa Belediye Başkanı Acar ile önümüzdeki dönem sağlıktan eğitime geliştirecek projelerle ilgili çalışmaların hızlandırılacağını belirten İnan, "2028'e giden süreçte İzmir'de Cumhur İttifakı olarak destan yazacağız" diye konuştu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ziyareti için teşekkür etti.

Aliağa'da yaşanan yangınlar ve bölgenin sorunlarıyla ilgili İnan'a bilgi verdiklerini belirten Acar, "Sayın vekilimiz Aliağa'mıza sürekli gelir ve ne derdimiz olsa kendisi ilgilenir. Yine sorunlarımızı kendisine dile getirdik. Önümüzdeki süreçte de Aliağa'mıza yatırımlar ve Aliağa'nın sorunlarıyla ilgili hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.