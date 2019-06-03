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AK Parti'den YSK'nın personel kararına itiraz

AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.

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AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.

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