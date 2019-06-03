AK Parti'den YSK'nın personel kararına itiraz
AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
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