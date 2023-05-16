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AK Parti'den YSK'ya 28 Mayıs için 'yurtdışı' itirazı

AK Parti, yurtdışında kurulacak olan sandık sayısı ve oy gününün azaltılmasına yönelik düzenlemeye itiraz etti.

İHA16 Mayıs 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
AK Parti'den YSK'ya 28 Mayıs için 'yurtdışı' itirazı
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AK Parti, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2'inci turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeye yönelik Yüksek Seçim Kurumuna (YSK) dilekçe ile itirazda bulundu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2'inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür.

Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz."

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