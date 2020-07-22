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AK Parti'den Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki: Türkiye'yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:04 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:04
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Çelik'in açıklamaları şöyle: Bilinen onca Rum katliamına ve barbarlığına rağmen, Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Barış Harekatı’nın yıldönümünde ortaya çıkıp “Türk Barbarlığı” iddiasında bulunmasını şiddetle kınıyoruz.

Türkiye laik devlet anlayışı konusunda Yunanistan’a yardımcı olabilir. Dini hoşgörüyü içselleştirmek, asimilasyona karşı olmak, İslam ve Türkiye düşmanlığından uzak durmak Yunanistan’ın laik devlet anlayışına geçmesinin ilk adımları olmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın Ayasofya Camii kararı sonrasında Yunanistan yine her türlü kara propagandaya başvuruyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelarpulu’nun Türkiye’yi hedef alan açıklamaları tarih bilgisi ve hukuk bilgisi yoksunluğunun göstergesidir.

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