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AK Parti’de yargı paketi için son hamle 

TBMM’nin, Genel Kurul’a gelen Kalkınma Planı’nın görüşülmesinin ardından çalışmalarını tamamlayarak yaz tatiline girmesi planlanıyor.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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Kalkınma Planı görüşmelerini tamamlanabilmesi için de Genel Kurul’un toplantı saati erkene çekilirken, AK Parti kurmayları, yargı paketinin Meclis’e getirilip getirilemeyeceği konusuna yoğunlaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yargı çevrelerinden gelen talepleri de göz önünde bulundurarak, AK Parti Grup Yönetimine, yargı paketiyle ilgili son bir gözden geçirme yapılması talimatı verdi. Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen kurmaylar, yargı paketinin görüşülebilecek boyuta getirilme olasılığı üzerinde çalışıyor. Meclis’in tatile girmesinden önce görüşülme olasılığına bakılan çalışmalarda, pakette yer alabilecek düzenlemeler üzerine yoğunlaştı. 

İKİ AYRI PAKET PLANLANMIŞTI 

AK Parti kurmaylarının daha önce yürüttükleri çalışmalarda yargı paketinin iki bölüm halinde getirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştı. İlk olarak, içinde infaz dışındaki düzenlemelerin yer aldığı 60 maddelik paketin getirilmesi düşünülmüş, infaz sistemine ilişkin düzenlemelerin ise bir başka paket olarak Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte gündeme getirilmesi üzerinde durulmuştu. Birinci pakette yer alan düzenlemelerin başında, Cumhuriyet savcılarına “uzlaştırma” yetkisi veren değişiklikler yer alıyordu. Buna göre Cumhuriyet savcıları, üst sınırı 2 yıl olan cezalarda soruşturmayı erteleyecek. 5 yılda suç işlemezse dosya otomatik olarak kalkacak. Böylece basit suçlarda hiç dava açılmadan dosya kapanmış olacak. 

ÇOCUKLARA ÖZEL SORUŞTURMA ODASI 

Pakette yer alan bir başka düzenlemeye göre de adliyelerde çocukla için özel soruşturma odaları oluşturulacak. Çocuk İzlem Merkezleri(ÇİM) de tüm Türkiye’ye yayılacak şekilde açılacak. Adliyede çalışan psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi uzmanlar ortak havuza alınacak. Her mahkeme, ihtiyaç duyması durumunda bu havuzdan kullanacak. Mevcut durumda söz konusu uzmanlar, her mahkeme için ayrı olarak görevlendiriliyor ve görevli oldukları mahkemeler dışında başka mahkemede görev yapması durumunda bilirkişi ücreti alıyor. 

Rabia Naz’ın ölümünü komisyon araştıracak 

TBMM Genel Kurulunda, “Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla araştırma komisyonu kurulması, oybirliğiyle kabul edildi. 

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