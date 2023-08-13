AK Partili Akar: Teröristlerin hiçbir şekilde yaşama şansı yok

Talas Belediyesi tarafından yapılan Mevlana Meydanı'nın açılış töreninde konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, teröristlerin hiçbir şekilde yaşama şansı olmadığını vurguladı.

Mehmetçiğin terörle mücadelesini yoğun bir şekilde devam ettirdiğini ifade eden Akar konuşmasında, "40 yıldan bu yana başımıza bela olan terör belası var. Bir roket 10 bin dolar. Bunlarla mücadele etmek için devletimiz gece gündüz demeden gayretini sürdürüyor. Millet olarak tek yürek olarak her türlü sorunlar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadele şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu alçaklar kaçtılar, Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde. Onları kim desteklerse desteklesin, nereden destek alırlarsa alsınlar hiçbir kaçış yolları yok. Bunların barınaklarını, sığınaklarını, korunaklarını, inlerini, mağaralarını başlarına yıkmakta kararlıyız. Mehmetçik yıkmaya devam ediyor. Bunların hiçbir şekilde yaşama şansı yok. Ya adalete teslim olacaklar ya da yok olup gidecekler. Artık bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. İnşallah bunun da gelişi çok yakın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda dahi yurt içinde ve yurt dışında görev yapmakta olan Mehmetçiğe de kolaylıklar diliyorum. Allah onların yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.