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AK Partili Aydın, zarar gören tesisleri inceledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde kar yağışı nedeniyle zarar gören tesislerde inceleme yaptı.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 19:58 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 19:58
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Kardan çatısı çöken çiftlikte 22 büyükbaş hayvanı telef olan Hacı Mehmet Çatan'ı ziyaret eden Aydın, ardından yıkılan bir düğün salonunun bulunduğu bölgeye giderek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Evi yıkılan ve üç çocukla mağdur duruma düşen bir aileyi de ziyaret eden Aydın, kaymakamlığın ailenin yardımına koştuğunu söyledi.

Aydın, aileye ev tutulduğunu, kirasının ve ihtiyaçlarının giderildiğini, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Daha sonra belediyenin yıkılan hayvan pazarı ve kullanılmaz hale gelen 22 dönümlük serasında da inceleme yapan Aydın, AA muhabirine, mağdur vatandaşları ziyaret ettiğini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bugün yoğun kar yağışından dolayı zarar gören işletme ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek yaralarını sarmaya başlıyoruz. Adıyaman'da ne yazık ki kar yağışından dolayı böyle olaylar yaşanıyor. Devletimiz büyük, her zaman vatandaşın yanında olacaktır. Besni ilçemizde bir kız çocuğumuz kar yağışından dolayı çöken çatının altında kalarak yaşamını yitirdi, onun haricinde sadece mal kaybımız var. Onların da telafisi mümkündür."

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