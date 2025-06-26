AK Partili Baykan'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı

Baykan, Meclis'te 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucunun sadece bir madde olmadığını, umutları söndüren, hayatları karartan, aileleri dağıtan, milletlerin enerjisini sömüren bir felaket olduğunu söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda "sıfır tolerans" politikası izlediklerini kaydeden Baykan, "Kararlılığımız nettir, Türkiye uyuşturucuya teslim olmayacak." ifadesini kullandı.

Emniyet ve jandarma birimlerinin son yıllarda rekor sayıda uyuşturucu operasyonuna imza attığını, zehir tacirlerine göz açtırılmadığını anlatan Baykan, sadece cezai tedbirlerle değil önleyici ve eğitici politikalarla da sahada olduklarını söyledi.

AK Parti'li Baykan, "Uyuşturucu ile mücadele sadece devletin değil, hepimizin görevidir. Bu, bir milli seferberliktir." ifadesini kullandı.

Ailelere "Evlatlarınıza sahip çıkın. Onları dinleyin" diye seslenen Baykan, uyuşturucuya karşı en kuvvetli korumanın "güçlü aile bağı" olduğunu vurguladı.