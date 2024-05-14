İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2024 Salı / 7 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2534
  • EURO
    34,9261
  • ALTIN
    2435.07
  • BIST100
    10241.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Parti'li Bayram'a ''Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı'' verildi
Güncel

AK Parti'li Bayram'a ''Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı'' verildi

İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi tarafından AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'a engelli, yaşlı ve mazlumların haklarını korumasından dolayı 'Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı' verildi.

AA14 Mayıs 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
AK Parti'li Bayram'a ''Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı'' verildi
ABONE OL

Bayram, Meclis'te İbni Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada Bayram, Engelli ve Yaşlı Refahı Bakanlığının kurulması gerektiğini vurgulayarak, barış içinde engelsiz bir dünya istediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile "Buğday Tanesi Engelsiz Yaşam Köyü"nü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ise "Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi"ni hayata geçirdiklerini anlatan Bayram, 81 ilde engelli rehabilitasyon ve yaşlı yaşam merkezleri kuracaklarını bildirdi.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Aydın, engelli, yaşlı ve mazlumların haklarını korumasından dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram'a "Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı" takdim etti.

Bayram'ın İbni Sina Enstitüsünün sağlıklı yaşlanma politikalarını, Dünya Yaşlanma Konseyinin yaşlı hakları, engelli hakları alanındaki çalışmalarını tüm dünyaya aktaracağını anlatan Aydın, "Biz, kendisine çocuklara, kadınlara, engellilere, her yaşa verdiği değerden ötürü Ömür Boyu İnsan Hakları Elçisi Beratı'nı takdim ediyoruz." dedi.

TBMM için de "Her yaş dostu Meclis" dosyasını hazırladıklarını belirten Aydın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da "Her Yaş Dostu Parlamento Beratı"nı takdim edeceklerini açıkladı.

  • SerkanBayram
  • İnsanHakları
  • EngelliYaşlı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.