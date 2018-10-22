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AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı

Konya'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.

  • DHA
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Olay, saat 15.30 sıralarında, Çumra Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bina önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Oğuz, hastaneye kaldırıldı. Polis, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. 

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