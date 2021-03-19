AK Parti'li Bostancı'dan HDP'nin kapatılması ile ilgili açıklama
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: 'Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır.'
19 Mart 2021 Cuma 14:18 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 14:24
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: "Hukuk, HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiş, buradaki mahiyeti hukukun ışığında değerlendirme ihtiyacı hissetmiştir. Söz hukuktadır."