AK Parti'li Çalık: HDP Kandil'den talimat alan bir partidir

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 15:43 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 15:43

Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır annelerinin çığlığını herkesin duyması ve görmesi gerektiğini kaydetti.

Annelerin 546 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde oturduğunu anımsatan Çalık, "O evlatlar kandırıldılar, zorla kaçırıldılar. Anneler çocuklarının kokularını bilirler, tanırlar ve o kokuların hangi kapıdan geldiğini bilirler ve o kapının HDP kapısı olduğunu biliyorlar. Çocuklarını HDP'nin kandırdığını, kaçırdığını ve HDP'nin de PKK'nın uzantısı olduğunu biliyorlar. PKK'nın çocukların geleceğini, hayatlarını karartan hain bir örgüt olduğunu biliyorlar ve o annelerimiz HDP'nin kapısında 'Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"HDP Kandil'den talimat alan bir partidir. HDP, meclis üyelerinden il başkanlarına ve TBMM'deki milletvekili listesine kadar kimlerin olacağını Kandil'den talimat alarak yapıyor." ifadesini kullanan Çalık, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partilerin iradeleri kendilerinde olmalıdır. Siz kim için siyaset yapıyorsunuz? 6 milyon oyu siz çocukları dağa kaçırmak için mi aldınız? Bebek katilini savunmak için mi aldınız? Aklınızı Kandil'e kiraya vererek, Kandil'in vesayetiyle siyaset yaparak, demokrasiye katkıda bulunamazsınız. Biz yıllardır yargı, askeri, bürokratik dahil bütün vesayetlerle mücadele ettik. Biz şimdi terör vesayetiyle siyaset yapan HDP'ye bir kez daha diyoruz ki, bu zamana kadar terörle aranıza mesafe koyamadınız. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çatısı altında siyaset yapmak istiyorsanız, terör örgütüyle aranıza mesafe koyacaksınız. Çukur siyaseti yapmayacaksınız."

- " TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYACAKSINIZ"

Çalık, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak Gara'da şehit edilen Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesini geçen hafta bir kez daha ziyaret ettiğini belirtti.

Şehit ailesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ettiklerini kendisine anlattığını aktaran Çalık, "Ailemiz, 'Sizler bizim yanımızda konuştunuz, nasıl inkar eder Pervin Buldan' dediler. Bütün ve büyük fotoğrafa baktığımızda herkesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği ve beraberliği için emin adımlarla yürümesi lazım. Burada da safların belli olması lazım. Bir tarafta birliğimize, beraberliğimize kurşun sıkan PKK ve onun uzantısı HDP var. Bir tarafta milli birliği ve beraberliği sağlamak isteyen Cumhur İttifakı var. Sadece HDP değil, HDP'ye 'dostum' diyen, 'birlikte iktidar olacağız' diyen ve her gün milletin değerleriyle kavga eden Kılıçdaroğlu'nun CHP'si var. CHP, 70 yıldır tek başına iktidar yüzü göremeyen bir parti. Bu gidişle milletimiz onlara bir daha tek başına da dostlarıyla birlikte de iktidar yüzü göstermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li milletvekillerinin, "PKK ile herhangi bir diyaloğumuz, bir irtibatımız yok" sözlerine de tepki gösteren Çalık, şöyle devam etti:

"Dönüp bakıyorsunuz bu sözleri söyleyen HDP'li milletvekillerinin sosyal medya hesaplarına, ziyaretlerine, konuşmalarına. Bunlar hangi şehidimizin cenazesine katılmışlar, ailesine taziyeye gitmişler. Bunlar ancak evlatlarımızı katleden teröristlerin cenazelerine katılırlar. Kandil'e, Gara'ya terör örgütün yuva yaptığı yerlere giderler, talimatları alıp Türkiye'ye dönerler. Siyaset yapacaksanız 83 milyon vatandaşımız için siyaset yapacaksınız, terör örgütünün sözcülüğünü yapmayacaksınız. PKK'nın yakıp yıktığı yerlere, ilçelere, caddelere, sokaklara biz sosyal devlet anlayışıyla yatırımlar, hizmetler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. TBMM'nin gündemine gelen bu fezlekeler İçtüzük gereğince Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gelecek ve orada raporlar hazırlanacak sonra da Genel Kurulun gündemine gelecek. Bu konuda biz Cumhur İttifakı olarak üstümüze düşeni yapacağız. Diğer partilerde siyaset yapan milletvekillerinin de terörle arasına mesafe koyamayanlar için gerekeni yapacağını umuyorum. Terör örgütüyle bağlantısı olan, onları alkışlayan, organik yada inorganik bağlarını koparamayan kişiler TBMM'de temsil edilmemeli. Zaten CHP'de bu duruma tepki gösteren, rahatsız olan milletvekilleri de partilerinden bir bir istifa ediyorlar."

Çalık ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erbakan Haftası 2021 Anma ve Anlama Programı"na katılmasını da eleştirerek, "Bunlar, Türkiye tarihinde kara bir leke olan ve nice aile dramları yaşatan 28 Şubat postmodern darbesini kınamazlar fakat Erbakan Hoca'nın anma programına katılarak takiye siyaseti yaparlar, ikiyüzlü siyaset yaparlar. Bunlar bir 28 Şubat zulmü olan üniversitelerde başörtüsü yasağını savunup, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var.' diyenlerdir." ifadesini kullandı.