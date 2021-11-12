AK Partili Çalık, Malatya'da çöken binanın enkaz alanında inceleme yaptı

AA 12 Kasım 2021 Cuma 13:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 13:33

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde altında iş yerlerinin olduğu tek katlı binanın enkazını inceleyen Çalık, burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Binanın çökmesinin hemen ardından enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yapıldığını, 9 ilden ekip geldiğini belirten Çalık, İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakan yardımcılarının sahada olduklarını, tüm yürekleriyle vatandaşlarla olduklarını söyledi.

Ekiplerin, 13 vatandaşı sağ olarak enkaz altında çıkardığını anımsatan Çalık, "2 yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Yıkılan binanın enkazı tamamen kaldırılmış vaziyette. Çökmede etkilenen yandaki dükkanlar da belediye tarafından bugün itibarıyla kaldırılıyor. Yığma bina olması nedeniyle yandaki dükkanların etkilenme ihtimalini de göz önünde bulundurarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, belediyelerimizle teknik ekipler inceleme yapıyor. Yan taraftaki imam hatip lisesinin sağlam olduğuna dair raporu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veriyor. Lisenin kantininde de teknik raporlara bakılacak." diye konuştu.

İş yeri sahiplerine yardım yapılması için girişimde bulundukların aktaran Çalık, "Sonuç olarak burada 3 iş yerimiz ciddi hasar görmüş, yıkılmış vaziyette. Toplamda 6 iş yerinin yaşadığı sıkıntıyı görüyoruz. Bunun telafisi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile esnafımıza destek olabilmek için görüşmelerimizi yaptık. Elimizden gelen tüm desteği vatandaşlarımıza hissettireceğiz. Burada yapılan çalışmayla ilgili gözaltı kararları alınmış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Çalık, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

- KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Kentte, Beydağı, Şehit Fevzi mahalleleri ile Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde kentsel dönüşüm yapıldığını anlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Şu an Beydağı Mahallesi'nde 800 konutun dönüştürülmesi yapılıyor. En son depremde hasar gören Şehit Fevzi Mahallesi'nde yaklaşık 550 konutu yeniden yapıyoruz ve çok güzel bir mekan oluyor. Çok güzel bir mahalle ve yeni yerleşim yeri olacak. Yine Yakınca ile Gelincik Tepesi'nde yaptığımız yerler, vatandaşların sağlıklı evlere kavuşmasına vesile olacak. Birçok yerde de kentsel dönüşüm çalışmasını yapılması gerekiyor. Bunun için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görüşmelerini yapıyor."

Elazığ merkezli 24 Ocak 2020'deki depremde kentte evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan konutların bir kısmının hak sahiplerine verildiğini anımsatan Çalık, "Şimdi yaklaşık 6 bin 227 tane evimiz, 1555 tane de köy evimiz yapıldı ve teslimlere başlandı. Zemin konusunda problem olan yerler dışında TOKİ inşaatları tamamladı, AFAD kuraları çekti, vatandaşlarımızla buluşturdu. Hak sahiplerinin dışında sosyal konut olarak almak isteyenler vardı, evleri ağır hasar görüp, hak sahibi olmayan vatandaşlarımız var. Sosyal konutları da öncelikle ağır hasar görüp hak sahibi olmayanlardan başlayarak evlerimiz, sosyal konutlar verilsin istedik. Bunun içinde AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazısını yazdı. Yaklaşık 290 evimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştıracak." diye konuştu.

Çalık, daha sonra çöken binanın çevresindeki esnaflarla görüştü.