AK Partili Çam'dan döviz ve asgari ücret açıklaması

AA 26 Aralık 2021 Pazar 18:03 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 18:03

Çam, AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı için geldiği Sivas'taki Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin 10 milyonu aşkın üyeye sahip olduğunu anımsatan Çam, "Üyelerimizle sahada devamlı var olan ve dolaşan, halkın içinden çıkmış bir parti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada en önemli amacımız, sahadan aldığımız bilgileri Cumhurbaşkanımıza ileterek halkın sesini kendisine ulaştırmak." dedi.

Çam, AK Parti'nin halkını dinleyen bir parti olarak gündemi yakından takip ettiğini belirterek, "Bunlardan bir tanesi de hepimizi mutlu eden asgari ücrete yönelik açıklanan rakamlar. Pazartesi gününden itibaren gözlemlediğimiz dolardaki düşüş de halkımızı mutlu eden bir çalışmadır. Dövizin yükselmesiyle ellerini ovuşturanlar, bugün geldiğimiz noktada boyunları düşmüş ve adeta dilleri bağlanmış bir şekilde, ne teşekkür etmeyi biliyorlar ne de gelişmeler konusunda olumlu bir söz sarf edebiliyorlar." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisine yönelik eleştirilerde bulunan Çam, "Bütçe konuşmalarında da gördüğümüz üzere, milletimiz de bunu televizyonlardan takip etti, tamamen hamaset, halkımızın yararına hiçbir cümle sarf etmeyen muhalefet partisi, halkımızın yararına olan doların düşüşünde de aynı duruşu sergiledi. Cumhuriyet Halk Partisinin başındaki genel başkan grup toplantısında bile dili tutulmuş bir şekilde tek bir cümle sarf etmeksizin bu konuda da herhangi bir söz söylemekten imtina etti." ifadelerini kullandı.

Çam, yapılan eğitim ve saha çalışmalarının, 2023 seçimlerine en hazır partinin AK Parti olduğunun en açık göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.