AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı hukuki ve meşrudur

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vesayetçi çevrelerin geçmişte siyasete ve seçimlere hukuk dışı yollarla müdahale girişiminin bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden sahnelendiğini belirtti.

"Açık ve net olarak bir kez daha söylüyoruz ki, Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur. Adaylığı hukuki ve meşrudur. Bunun dışındaki her tartışma Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı karşısında kaybetme endişesine işaret etmektedir." ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın, başlığı ile birlikte tamamı yeniden yazılan 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı'mız, 2018'de birinci seçim hakkını kullanmıştır. Cumhurbaşkanı'mız şimdi de ikinci seçim hakkını kullanmak üzere aday olmuştur. Yani yukarıdaki izahatı yeterli görmeyenler için şunu ifade edeyim ki, Anayasa'nın 101. maddesi, inşa edildiği 2017 Nisan ayından bu yana ilk kez 2018'de uygulanmıştır, ikinci uygulanışı 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Anayasa bu kadar açık. Yürürlükten kalkmış, yok olmuş bir kuralın hala işliyor olduğunu iddia etmenin hukuksal hiçbir dayanağının bulunmadığı açıktır. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili söylemimizin dayanağı 2017'de Anayasa'nın 101 ve 102. maddelerinin birleştirilerek, 101. maddenin başlığı ile yeniden yazılmış olması, bu maddenin yürürlüğe girmesi ile adaylığa ilişkin eski maddenin yürürlükten kalkmış olmasıdır."

Yazıcı, AK Parti olarak vesayetçi yapılarla, siyaset mühendisleriyle mücadele ederek bugünlere geldiklerini belirterek, "Bu mücadeleyi verirken tek dayanağımız aziz milletimiz oldu. Millete rağmen siyasete rota çizmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.