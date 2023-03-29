İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1407
  • EURO
    20,8309
  • ALTIN
    1210.84
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı hukuki ve meşrudur
Güncel

AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı hukuki ve meşrudur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 'Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur. Adaylığı hukuki ve meşrudur. Bunun dışındaki her tartışma Cumhurbaşkanımızın adaylığı karşısında kaybetme endişesine işaret etmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 19:25 - Güncelleme:
AK Partili Yazıcı: Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı hukuki ve meşrudur
ABONE OL

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vesayetçi çevrelerin geçmişte siyasete ve seçimlere hukuk dışı yollarla müdahale girişiminin bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden sahnelendiğini belirtti.

"Açık ve net olarak bir kez daha söylüyoruz ki, Cumhurbaşkanı'mızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur. Adaylığı hukuki ve meşrudur. Bunun dışındaki her tartışma Cumhurbaşkanı'mızın adaylığı karşısında kaybetme endişesine işaret etmektedir." ifadesini kullanan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın, başlığı ile birlikte tamamı yeniden yazılan 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı'mız, 2018'de birinci seçim hakkını kullanmıştır. Cumhurbaşkanı'mız şimdi de ikinci seçim hakkını kullanmak üzere aday olmuştur. Yani yukarıdaki izahatı yeterli görmeyenler için şunu ifade edeyim ki, Anayasa'nın 101. maddesi, inşa edildiği 2017 Nisan ayından bu yana ilk kez 2018'de uygulanmıştır, ikinci uygulanışı 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Anayasa bu kadar açık. Yürürlükten kalkmış, yok olmuş bir kuralın hala işliyor olduğunu iddia etmenin hukuksal hiçbir dayanağının bulunmadığı açıktır. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili söylemimizin dayanağı 2017'de Anayasa'nın 101 ve 102. maddelerinin birleştirilerek, 101. maddenin başlığı ile yeniden yazılmış olması, bu maddenin yürürlüğe girmesi ile adaylığa ilişkin eski maddenin yürürlükten kalkmış olmasıdır."

Yazıcı, AK Parti olarak vesayetçi yapılarla, siyaset mühendisleriyle mücadele ederek bugünlere geldiklerini belirterek, "Bu mücadeleyi verirken tek dayanağımız aziz milletimiz oldu. Millete rağmen siyasete rota çizmeye çalışanlar kaybetmeye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • AK Parti
  • cumhurbaşkanı adaylığı
  • Hayati Yazıcı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.