AK Parti'li Dağ: Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi

AA 16 Mayıs 2021 Pazar 22:45 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 22:45

Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kovid-19 salgını döneminde, partili belediyelerin 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğüne ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi." ifadesini kullanan Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyasi rakipleri hakkında sürekli yalan söyleyen Kılıçdaroğlu kendi faaliyetleri ile ilgili de yalan yanlış bilgilerle tüm ülkeyi aldatmıştır. Özür dilemeli desek o erdemi dahi göstermez. CHP = yalan üretim merkezi."