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AK Parti'li Dağ: Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan söylemeyi normalleştirdiğini ifade etti.

AA16 Mayıs 2021 Pazar 22:45 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 22:45
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Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kovid-19 salgını döneminde, partili belediyelerin 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüğüne ilişkin ifadelerini değerlendirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu yalan söylemeyi normalleştirdi." ifadesini kullanan Dağ, paylaşımında şunları kaydetti:

"Siyasi rakipleri hakkında sürekli yalan söyleyen Kılıçdaroğlu kendi faaliyetleri ile ilgili de yalan yanlış bilgilerle tüm ülkeyi aldatmıştır. Özür dilemeli desek o erdemi dahi göstermez. CHP = yalan üretim merkezi."

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