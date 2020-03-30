İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5819
  • EURO
    7,2609
  • ALTIN
    343.208
  • BIST100
    88306.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • AK Partili Dağ: Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı
Güncel

AK Partili Dağ: Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Hamza Dağ, 'Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı. Bir taraftan pandemi üzerinden 'oh oldu' diyerek sevinç çığlıkları atarken diğer taraftan mağduru oynamaya çalışıyorlar.' ifadesini kullandı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 17:07 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:08
ABONE OL

Dağ, Twitter hesabından, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle mücadele ettiği dönemde sosyal medyadan yapılan bazı paylaşımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vatan hainlerinin bugünlerde tekrar sesleri çıkmaya başladı." ifadesini kullanan Dağ, "Bir taraftan pandemi üzerinden 'oh oldu' diyerek sevinç çığlıkları atarken diğer taraftan mağduru oynamaya çalışıyorlar. Çocuk-kadın demeden vatandaşlarımızı bombalayan katil FETÖ, sistematik olarak FETÖ'cü teröristlerin çocuklarına ait videoları paylaşarak, masum çocukları kullanmak suretiyle bir algı oluşturma çabasına girişmiştir." paylaşımında bulundu.

Bu milletin FETÖ'nün en alçak, en karanlık, en iğrenç yüzünüzü 15 Temmuz gecesi gördüğünü ve göğsünü siper ederek gereken cevabı verdiğini vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Zannetmeyin ki bu mağdur edebiyatı ile milletimiz ihanetinizi unutacak ve sizi affedecektir. Yaptıklarınızın cezasını hak ettiğiniz gibi, en ağır şekilde çekmeye devam edeceksiniz.

FETÖ tarafından HDP listesine konulup vekil yapılan, şimdi de kendisine verilen görevi yapmaya çalışan sözde insan hakları aktivistleri de şunu iyi bilsinler ki onlar teröristlerin savunuculuğunu yaptıkça, biz daha kararlı bir şekilde 15 Temmuz'un hesabını sormaya devam edeceğiz."

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.