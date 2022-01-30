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Güncel

AK Partili Dağ'dan sosyal medyadaki algılara tepki: Pedagojiden bahsedecek en son insanlardır

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da kürsüye aldığı çocuk ile ilgili sosyal medyada başlatılan algı hakkında açıklama yaptı. Dağ, 'Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor. Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır.' dedi.

30 Ocak 2022 Pazar 18:59 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 18:59
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AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Spontane gelişen bir olayla alakalı yine kirli bir kurgu başlatıldı. Bahsi geçen küçük çocuk, Sn. Cumhurbaşkanımızın yanına gelmek için uzunca bir süre ağlıyor. Bunu fark eden Cumhurbaşkanımız çocuğu sahneye aldırıyor ve derdini dinliyor.

Kendi ideolojik yaklaşım veya siyasal tercihleri olduğunda çocukları "Planlı ve stratejik" şekilde kullanarak istismar edenlerin, bir çocuğun "Plansız ve öğretilmeden" sarf ettiği sözler için manipülasyon düğmesine basması, çaresizlik ve acizliktir.

Milyonların önünde meclis kürsüsünden el hareketi çekenler, şehit yakınlarına küfredip hiçbir şey olmamış gibi siyasete devam edenler pedagojiden bahsedecek en son insanlardır.

Cumhurbaşkanımız ve bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu gibi kirli siyasi kampanyalara alet etmiyor; onların beklentilerine cevap vermekten ve onlara her zaman ahlâkı, iyiliği ve vatan sevgisini aşılamaya çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

  • AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
  • Edoğan
  • cumhurbaşkanı Erdoğan

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