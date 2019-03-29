AK Partili gençler tarafından hazırlanan grafiti gösterileri büyük beğeni topladı.

Yaptıkları grafiti çalışmalarının görüntülerini kaydeden AK Partili gençler sosyal medyada kampanya başlattılar. AK Parti hükümetleri tarafından gerçekleştirilen dev projeleri duvarlara yansıtan gençlerin başlattığı kampanya sosyal medyada #AdamlarYapmış etiketiyle TT oldu.

İstanbul Havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren gibi projelerin yer aldığı grafiti gösterileri kısa sürede büyük beğeni toplayarak birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı