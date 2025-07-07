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AK Partili İbiş'ten Özel'e tepki: Gençlik üzerine söz söylemesi trajikomik

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, 'CHP'nin yıllardır gençleri sadece ihtiyaç duyduğunda aparat olarak gördüğü ortadadır. Gençleri yönetim kademelerine almaktan kaçınan, onların fikirlerini ciddiye almayan bir zihniyetin bugün gençlik üzerine söz söylemesi trajikomiktir.' ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te Özel'in açıklamasına tepki gösterdi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 20:51 - Güncelleme:
AK Partili İbiş'ten Özel'e tepki: Gençlik üzerine söz söylemesi trajikomik
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İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerini eleştirdi.

Açıklamasında, "AK Parti Gençlik Kolları'nda yetişmiş isimlere yönelik hadsiz ve seviyesiz ifadeleriniz, AK Gençlik'in başarısına olan tahammülsüzlüğünüzün açık göstergesidir." değerlendirmesini yapan İbiş, şunları kaydetti:

"AK Parti Gençlik Kolları, bir okuldur. Bu okulda sadece siyaset değil, ahlak, adalet, vatan sevgisi ve millet bilinci öğretilir. Bugün bu teşkilattan yetişmiş yüzlerce genç; bu ülkeye şerefiyle hizmet etmektedir. Bu gençlerin en büyük referansı, alın terleri, sadakatleri ve milletine duydukları aşktır.

CHP'nin yıllardır gençleri sadece ihtiyaç duyduğunda aparat olarak gördüğü ortadadır. Gençleri yönetim kademelerine almaktan kaçınan, onların fikirlerini ciddiye almayan bir zihniyetin bugün gençlik üzerine söz söylemesi trajikomiktir. Ne yazık ki, kendi içindeki genç potansiyeli dahi değerlendiremeyen bir Genel Başkan'ın, AK Parti'nin gençliğine dil uzatması, yalnızca bir çaresizliğin dışa vurumudur."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Gençlik'in dünyanın önde gelen gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirtti.

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yeni hedefi AK Gençlik olmuş. AK Gençlik, bir siyaset okuludur. Özgür Özel, bu okulu hedef almak yerine, bu gençlik mücadelesinden bir şeyler öğrense, bu kadar vahim siyasi hatalar yapmazdı. AK Gençlik siyasetimize nefes olmaya devam edecek. Her türlü saldırıya rağmen Türkiye Yüzyılı'nı 'gençlerin yüzyılı' yapacak enerjiyle hedeflerine yürüyecek."

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