AK Partili İbrahim Aydemir: Hakkı teslim AK Parti'nin temel felsefesidir

Kamu işçilerine verilen yüzde 45'lik zammı değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'Kılıçdaroğlu mutfakta çay yaparken Cumhurbaşkanımız milletin refahını artırmak için çaba sarf ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

ÜCRET ARTIŞI

Refah payı dâhil, ücretlerde yüzde 45'lik artış yapıldığı, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz' vurgusunu paylaşarak, 'Bu yaklaşım, devletin milleti için ve onunla var olduğu gerçeğini ortaya koyma, milletin refahını öncelik olarak görmenin kaydıdır. Emekçi kardeşlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza duacıdır. ' dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI GÜNDEMİ

14 Mayıs seçimleri odağında saha çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek teşekküllerini ziyaret ederek güncel siyasi gelişmeleri ele aldı, Türkiye Yüzyılı vizyonu bazında seçimlerin önemine işaret ederek herkesi oy kullanmaya davet etti.

AYDEMİR STK'LARI ZİYARET ETTİ

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde gerçekleştirdiği seçim çalışmaları kapsamında STK'lar ve kanat önderleriyle istişareye yoğunlaşan Milletvekili Aydemir, Koop İş Sendikasını ziyaret etti, Türkiye Muhtarlar Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi, Kent Konseyi başkan ve yöneticileriyle seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AYDEMİR'DEN KOOP-İŞ GÖRÜŞMESİ

Milletvekili Aydemir, Koop-İş Sendikası Başkanı Tarık Toğrul ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Aydemir, 'Kamu işçilerimize talep ettiklerini fazlasıyla veren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarını ileten Koop-İş Sendikası Başkanı Tarık Toğrul ve Yönetim Kurulu üyeleriyle 14 Mayıs seçimlerinin hayati önemde olduğuna vurgu yapıp, çalışanların hakkını teslim AK Parti'nin temel felsefesi olduğunu birlikte tescil ettik. ' dedi

AYDEMİR BAŞKAN DEMİR VE YÖNETİM KURULUYLA İSTİŞARE ETTİ

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyetin bir diğer istişare adresi Türkiye Muhtarlar Derneği Erzurum Şubesi oldu. Şube Başkanı Nuri Demir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Erzurum'a ait gelişmeler ve hafta sonu yapılacak seçimlere ilişkin paylaşımlarda bulunan Milletvekili Aydemir, 'Muhtarları hak ettikleri konuma taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakkını teslim eden kardeşlerimize müteşekkiriz.' açıklamasını yaptı.

AYDEMİR'DEN KENT KONSEYİ BULUŞMASI

Milletvekili Aydemir ziyaretleri kapsamında, kendisiyle birlikte AK Parti Kurucuları arasında yer alan Erzurum Kent Konseyi Başkanı Ömer Tanfer ve yönetimiyle buluştu. Milletvekili Aydemir, '2001'de AK Partimizin kuruluşunda birlikte İl Başkan Yardımcılığı yaptığımız, ardından 8 yıl İl Başkanlığımızı deruhte eden Sayın Hüseyin Tanfer'i ziyaret edip hizmetlerine müteşekkir olduğumuzun altını çizdik. Sıhhat üzere uzun yıllar ilimize ve ülkemize katkısına duacıyız.' dedi.