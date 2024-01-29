AK Partili İnan'dan CHP'ye 'İzmir' çağrısı

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'de İzmir büyükşehir belediye başkan adayı belirleme sürecinin krize dönüştüğünü kaydetti.

CHP Genel Merkezinin İzmirli gençlere ve kadınlara özür borçlu olduğunu belirten İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'de tarihi bir krize dönüşen İzmir büyükşehir belediye başkan adaylığı için CHP'nin üzerine düşen ve yapması gereken, yıktığı, enkaz haline getirdiği İzmir'den 25 sene için özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir. Eğer CHP birileri ile helalleşmek istiyorsa İzmirli gençlerle, İzmirli kadınlarla helalleşsin ve 31 Mart seçimlerinde İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun. Bu, adaylık sarmalının içinden çıkamayan CHP Genel Merkezi için de en iyi çıkış yolu olacaktır hem de İzmir'i hizmetsizlikle bırakmasından ötürü İzmir'den dilenen bir özür olarak kayıtlara geçecektir."

