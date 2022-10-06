Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda milyonların merakla beklediği açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirerek konunun ülke gündeminden AK Parti'nin çalışmaları ile çıkartıldığını söyledi.

'AYM'YE GÖTÜREN KILIÇDAROĞLU'

Türkiye'nin başörtüsü meselesi olmadığını belirten Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun riyâkarlık belgesini milyonlarla paylaşarak, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi" ifadelerini kullandı.

'DÜRÜST DEĞİL BUNLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsünü yasal güvence altına alalım" sözlerine karşılık da "Eğer samimiysen yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısında bulundu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel teklifi reddetti. Grup toplantısının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin yeni anayasa teklifine 'hayır' yanıtı vermesini "Olacağı buydu, dürüst değil bunlar" sözleriyle değerlendirdi.

KADIN VEKİLLERLE SELFİE

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtüsü ile ilgili açıklamaları sonrası AK Parti'li kadın milletvekilleriyle fotoğraf çekildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak o fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

"BAZILARI BAŞÖRTÜSÜ SORUNUNU ÇÖZECEKMİŞ..."

Kadak fotoğrafa, "Çok özel bir anlık. Bazıları 'başörtüsü sorunu'nu çözecekmiş. O sırada biz" notunu düştü. Rumeysa Kadak'ın paylaşımına beğeni ve destek mesajı yağdı.

ERDOĞAN ÇİKOLATA İKRAM ETTİ

Rümeysa Kadak, Twitter adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillere çikolata ikram ettiği videoyu da paylaşarak, "Bir insan ne kadar samimi olabilirse o kadar samimi..." dedi.