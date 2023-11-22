AK Partili Kandemir: Yerel seçimlerde başarılı sonuçlar alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Nevşehir'de partisinin il teşkilatınca düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Kandemir, millete hizmet aşkıyla çalışan AK Parti'nin yerel seçimlerde başarılı sonuçlar alacağını belirtti.

Yerel seçimlerin Nevşehir'deki belediyeler açısından da AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanacağını kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

"Bizim teşkilatlarımız seçimden seçime mücadele eden teşkilatlardan değil. Her gün seçimmiş gibi çalışan teşkilatlarımız, bu yerel seçimde de milletin huzuruna çıktığında inşallah güzel bir netice ile ayrılacaktır. Nevşehir, AK Parti belediyeciliğinin bayrağının dalgalandığı, başarılı hizmetler yaptığımız şehirlerden birisi. Gönül arzu ediyor ki merkez dahil sekiz ilçemizde tüm belediyelerimizi kazanıp, şehrimizi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna uygun hizmetler ederek yönetmeye devam edelim. Milletin huzuruna çıkacağız, bu birlik beraberliğimiz içinde adaylarımızı en kısa sürede açıklayarak çalışmalarımıza dün olduğu gibi yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nevşehir'de güçlü bir netice alacağız."

İlçe ve belde belediye başkanları, belediye başkanı aday adayları ve parti yöneticilerinin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.