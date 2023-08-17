AK Partili Karaaslan: Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için büyük bir mücadele veriyoruz

Karaaslan, AK Parti Isparta İl Başkanlığınca düzenlenen "Şehir Buluşmaları 2023" programı kapsamında Kirazlıdere Sosyal Tesisleri'nde partililerle bir araya geldi.

Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türkiye'deki kentsel dönüşümün önemine dikkati çeken Karaaslan, 3 milyondan fazla konutun dönüşümünün yapıldığını kaydetti.

Türkiye'de TOKİ aracılığıyla 1,5 milyona yakın konut yaptıklarını aktaran Karaaslan, "Depremin acısı çok taze ama deprem bölgesinde yaraları sarmak için verdiğimiz büyük bir mücadele var. Konutlarımızın büyük oranda ihaleleri yapıldı. Vatandaşlarımız kalıcı konutlara geçecek. Aynı zamanda da şehir merkezlerinde, rezerv alanlarında yalnızca konut değil yaşam alanlarından oluşan projeleri hayata geçirmenin gayretindeyiz. Bütün enerjimizi buraya odaklamış durumdayız." dedi.

