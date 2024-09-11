İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümüne yönelik yürütülen çalışmalara bir destek de Ege Üniversitesinden geldi. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Ak Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Milletvekilleri Dr. Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ve Ege Üniversitesinin faklı disiplinlerinde görev yapan bilim insanlarının katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Ayrıca Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bilim insanları tarafından hazırlanan "İzmir Körfezindeki Balık Ölümleri ve Kötü Kokunun Nedenlerinin İncelenmesi" raporu da değerlendirildi.

"GAYRETLERİ SON DERECE ÖNEMLİ"

Dr. Mehmet Kasapoğlu "Toplumsal bir meseleyle, çevresel bir felaketle karşı karşıyayız. Üniversitelerimizin de buna duyarsız kalmasını düşünemeyiz. Bu kapsamda Ege Üniversitemizin bu konudaki çabaları ve gayretleri son derece mutluluk verici. Bilim insanlarımız olmadan bu süreçlerin çözülebileceğine inanmıyorum. Bilimin önderliği ve katkısı çok kıymetli. İzmir'deki üniversitelerimizden bu konudaki deneyimli hocalarımızın bu işin içerisinde olması oldukça önemli. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak hocamız başta olmak üzere değerli bilim ekibimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise "İzmir Körfezi'nde yaşanan çevre felaketinin çözümü için atılması gereken adımlar ve stratejiler üzerine, Su Ürünleri ve Fen Fakültemizin öğretim üyeleri başta olmak üzere farklı disiplinlerden bilim insanlarımızla akademik birikimlerimizi hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfezdeki su kalitesinin iyileştirilmesi, kirlilik kaynaklarının tespiti ve deniz ekosisteminin yeniden canlandırılması amacıyla, ilgili bilim insanlarımızın hazırladığı bilimsel veriler doğrultusunda yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyoruz. İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin ve çevre kirliliğinin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Bilim Kurulu oluşturulmuştu. Bölgenin ilk, ülkemizin en köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olarak bünyemizde Su Ürünleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi akademik birimler bulunuyor. Faklı disiplinlerden bilim insanlarımızın da bu konularla ilgili çalışmaları bulunuyor. Bugün önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Milletvekillerimiz Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar'ın teşrifleri, faklı disiplinlerden akademisyenlerimizin katılımı ile bir toplantı yaptık. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgedeki doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla, öğretim üyelerimizin sunduğu bilimsel raporlar doğrultusunda İzmir Körfezi'ndeki çevresel sorunların çözümü için kısa ve uzun vadede uygulanacak tedbirlerle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere, devletimizin talebi doğrultusunda İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununu kalıcı çözümüne ulaşmak amacıyla, güçlü akademik kadromuz ve bilimsel çalışmalarımızla her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.