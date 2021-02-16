AK Parti'li Kurtulmuş: Gara şehitlerinin kanları yerde kalmayacak

AA 16 Şubat 2021 Salı 15:50 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:50

Kurtulmuş, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Trabzon'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gara'da şehit olanlara ve bütün şühedaya Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, "Kanlarının yerde kalmayacağını, eninde sonunda terör örgütlerinin arkalarındaki destekçileriyle birlikte diz çöktürüleceğine bir kere daha buradan, Trabzon'dan söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, bütün kongrelerde, platformun arkasında "İnandığın yolda yürü" sloganının yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçi için en önemli şey nereden geldiğini unutmamak ve hangi istikamette yürüdüğünü asla şaşırmamaktır. Onun için 'İnandığın yolda yürü' sloganını laf olsun diye değil, bu sloganı gittiğimiz yolu pekiştirmek, bu yolda sabit olmak için söylüyoruz. İnandığımız yol, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma yoludur. İnandığımız yol, bu millete yorulmadan, canla başla hizmet etme yoludur. İnandığımız yol, büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etme yoludur. İnandığımız yol, dünya mazlumlarının sözcüsü ve öncüsü olmaya devam etme yoludur. İnandığımız yol, bu milletin evlatlarını ele güne muhtaç etmeden, gavura muhtaç etmeden daha yukarıya çıkarmak, daha güçlü kılmak yoludur. İşte bu yolda sebatkar bir şekilde yürüyen Trabzonlu dava arkadaşlarımın yanında, beraber olmaksa bu yol memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

Trabzon'da çok üstün başarılar elde edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza yüzde 69 oy verdi Trabzon halkı ancak birileri Cumhurbaşkanımıza saldırıp duruyor ya şimdi Trabzon'a düşen çok daha yukarılarda oyla Cumhurbaşkanımızı 2023'de yeniden Cumhurbaşkanı seçtirmektir. Büyükşehirde de yüzde 65 oy aldık ancak iki ilçemiz başka partilerde, Cumhur İttifakı'nın dışında, şimdi 2024'de de Trabzon'un hedefi 18 ilçenin tamamını alacak bir çalışmayı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu kongre vesilesiyle ahitleşiyoruz, sözleşiyoruz, birbirimize söz veriyoruz, 2023'de Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için bugünden itibaren Sezgin kardeşimizin öncülüğünde canla başla çalışmaya söz veriyor musunuz? 2024'de de büyükşehri yüksek oyla almak, 18 ilçenin tamamını kazanmak için bu akşamdan itibaren canla başla çalışmaya, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla birlikte söz veriyor musunuz?"

Kurtulmuş, partililerin söz verdiklerini söylemeleri üzerine, "Allah sözünüzde daim kılsın, Allah adımlarınızı sabit eylesin, Allah sözünüzü güçlü kılsın, ufkunuzu aydınlık, yolunuzu açık eylesin, dostlarınız sadık, Allah yardımcınız, geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.