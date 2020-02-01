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Ak Parti'li Kurtulmuş: Hiçbir Müslüman millet, Filistin davasını satmayacaktır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Filistin konusunda, 'Hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiçbir yerinde, hiçbir kitle, hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır' dedi.

DHA01.02.2020  13:51 - Güncelleme: 01.02.2020  13:51


AK Parti Genel Başkavekili Numan Kurtulmuş, Ankara Kızılcahamam'da 'Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 2'inci Meclis Toplantısı'na katıldı. Kurtulmuş, dünyada hakkaniyete dayalı adalet sisteminin yerle yeksan olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Hiçbir küresel sorunu çözemeyen, hiçbir meselede adaleti tesis edemeyen bir dünya sistemiyle karşı karşıyayız. Dünya sisteminin hem politik yapılanması, hem ekonomik yapılanması ciddi şekilde gayri adildir, hakkaniyete dayalı değildir, tam tersine zulme dayalı bir sistemdir. 'Dünya 5’ten büyüktür' sözü laf olsun diye kafiyeli olsun diye söylenmiş bir politik slogan değildir. Bu söz hakkaniyete dayalı bir dünya sisteminin kurulması için mücadele etme azminin bayraklaştırıldığı bir ifadedir" dedi.

'İSLAM DÜNYASI KUDÜS DAVASINI SATMAYACAKTIR'

Soğuk savaş döneminde bütün Müslüman ülkelerin bir numaralı dış politika meselesinin Filistin olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, "Ne yazık ki şimdi 'yüzyılın planı' diyerek ortaya konulan Filistin’i ilhak etmek, Kudüs'ü yok etmek, Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine Süleyman mabedini inşa etmek projesinin bir parçası olan bu adıma maalesef İslam dünyasının içinden de destekler geliyor. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn, bu üçü orada toplantıda bulundu ve alkışladılar. Bazı ülkeler de 'bu değerlendirmeye değer bir projedir' diyerek, onların safına geçmek için hazırlıklarını yaptılar. Şunu açık söyleyeyim; hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiçbir yerinde, hiçbir kitle, hiçbir Müslüman millet, bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak, Filistin davasını satmayacaktır" diye konuştu.

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