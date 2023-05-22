AK Partili Kurtulmuş: Siz Evlad-ı Fatihan da desteğinizi göstermek için buradasınız

Kurtulmuş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'nda yaptığı konuşmada, ülkelerin adı değişse de Trakya ve Rumeli'yi yurt edinmiş Evlad-ı Fatihan'ın birbirinden hiç ayrılmadığını söyledi.

Evlad-ı Fatihan'ın hep birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin toparlanmasıyla, yeniden güçlü büyük Türkiye olarak yoluna devam etmesiyle gönül coğrafyamızın komşuları olarak sürekli beraberiz. Biriz, birbirimizden haberdarız ve birbirimizin kardeşi olarak ileriye doğru devam ediyoruz. Yol yürüyoruz." diye konuştu.

Kurtulmuş, toplantının Türkiye'nin tarihi bir seçime gittiği günlerde tertiplenmiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimi, Cumhuriyet'in 100. yılına girerken yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir zafer, yeni bir evre olarak görüyoruz. Türkiye seçimleri, bizim için önemli olduğu kadar dostlarımız, gönül coğrafyamız, dünya mazlumları için önemli olduğu kadar, Türkiye düşmanları, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesinden memnun olmayanlar için de fevkalade önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde sandıklardan çıkartmamak için herkesin bir araya geldiğini takip ettiniz. Milletimiz, 14 Mayıs'ta dışarıdan da beslenen senaryolara rağmen Tayyip Erdoğan'a sahip çıktı. Nasıl Türkiye'de 85 milyon yurttaşımız Sayın Erdoğan'ı yalnız bırakmamak için sandıklarda çok büyük bir oy verdiyse aynı şekilde siz Evlad-ı Fatihan da birliğinizi, beraberliğinizi, desteğinizi göstermek için buradasınız."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta sandıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkmasını temin etmenin aynı zamanda Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sağlayacak bir adım olduğunu vurgulayarak, "Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek ortaya koyduğumuz adil, hakkaniyetli bir dünyayı hep beraber kuracağız. Güçlü bir Türkiye'nin etrafında hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Bizim bu salondaki varlığımızın Türkiye karşıtlarının da uykularını kaçırdığından emin olunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"BU BULUŞMA 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' ANLAYIŞINI ORTAYA KOYDU"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Büyük Rumeli Buluşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" anlayışının ortaya koyduğu büyük birliğin karşılığı olduğunu söyledi.

Türkiye yürüyüşünün daha yeni başladığına dikkati çeken Soylu, "Sizlerde Balkanların her tarafının kokusu var. Nehirlerinin, dağlarının kokusu var. Sizde Türkiye'nin kokusu var. Sizde o zatların kokusu var. Sizde Kafkasların kokusu var. Siz de Medine-i Münevvere'nin kokusu var. Siz de Kabe-i Muazzama'nın kokusu var. Allah sizden razı olsun. Kardeş olmaktan, bir olmaktan, birlik olmaktan ve dünyada Ayasofya gibi dik olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Rumeli Türkleri ile kardeşliği, birlik ve beraberliği sürdüreceklerine ant içtiklerini belirtti.

Kabaktepe, "İstanbul ne kadar vatansa Kosova da o kadar vatandır. 21 yılda Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde öyle büyük işler yapıldı ki kim ne derse desin Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar'a hizmet etmeye devam edecek." şeklinde konuştu.