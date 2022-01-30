AK Partili Kurtulmuş: Tekrar köklerimize dönmekten başka çaremiz yoktur

AA 30 Ocak 2022 Pazar 00:01 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 00:01

Kurtulmuş, Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen Medeniyet Derneği 10. Yıl Vefa Programı'nda, derneğin 10 yılı geride bıraktığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Nice 10 yıllar güzel hizmetler yapılması temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Siz 'Makam, mevki, para pul, serbest zaman, şan şöhretle işimiz yoktur. Bizim derdimiz, davamız, kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmektir.' anlamına gelen son derece değerli sözlerle yola çıktığınızı burada bir kere daha ifade etmiş oldunuz. Allah bu istikametinizi asla bozdurmasın. Bu yoldan hiçbir şekilde geri dönmeyi hiçbirimize, hiçbirinize nasip etmesin diye dua ve temenni ediyorum." diye konuştu.

- "TEMEL MESELEMİZ BÜYÜK MEDENİYETİMİZİ YENİDEN İNŞA EDEBİLMEK"

"Derdimiz, davamız, hangi alanda çalışıyor olursak olalım, ister ilim, siyaset, ekonomi, kültür sanat gibi hangi alanda bulunursak bulunalım, temel meselemiz kendi medeniyetimizi, büyük medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa edebilmek." diyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ana düsturumuz, ana mottomuz, tabiri caizse bu istikamette yolumuzu kaybetmememizi sağlayacak olan pusulamız budur. Biz kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek için çaba içerisindeyiz. Aslında bu büyük medeniyeti inşa etmek için bu akşam burada yaptığımız çaba da duvara bir taş koymak, bir tuğla koymak mesabesinde gayretli bir hizmettir. Onun için bu istikamette, bu çaba içerisinde hep kendimizi yenileyeceğiz, tazeleyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz."

İslam dünyasında iki uçta, biri doğuda diğeri en batıda olmak üzere iki büyük medeniyeti herkesin yakinen bildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, bunlardan birinin Maveraünnehir medeniyeti, diğerinin de en batıda Endülüs Emevileri olduğunu aktardı.

Kurtulmuş, bu medeniyetlerin tarihini anlatarak, nasıl yükselişe geçtikleriyle ilgili bilgi verdi.

Hayatı boyunca bu büyük İslam medeniyetlerinin nasıl gelişip büyüdükleri ve dünyada etkili oldukları sorularına cevap bulmaya çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, bu yaz Özbekistan'ı ziyaret etme imkanı olduğunu ve gençlere de büyük İslam medeniyetinin nasıl geliştiğini ve örnek teşkil ettiğini görmek bakımından Özbekistan ziyaretini tavsiye ettiğini dile getirdi.

Yunus Emre'den Mevlana'lara, Hacı Bektaş'lara, Hacı Bayram Veli'lere kadar hepsinin işi ve temel mesleğinin insan, kainat ve Allah arasındaki dengeyi tek tek insanlara öğretmek ve topluma nakşetmek olduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu dengeyi kurabilenlerin aslında büyük medeniyet pınarından da fevkalade güçlü şekilde beslendiğinin açık olduğunu vurguladı.

İslam itikadının ana çerçevesinin de çok sağlam şekilde kurulabilmesi gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, medeniyetlerde önem teşkil eden evrensel üniversitelere ve astronomiyle ilgili ilmi geleneklere değindi.

- "TEKRAR KÖKLERİMİZE DÖNMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

"Bizim şehirlerimiz üzerinden de bütün bu medeniyetleri oluşturan, farklı membaların bir araya getirildiğinin çok güzel örnekleri olan şehirlerimiz vardır. İstanbul bunların başında geliyor." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Kahire ve Bağdat'ın da bu şehirler arasında yer aldığını anlattı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehirler üzerinden de medeniyet yürüyüşümüzü bugünlere kadar getirebilmiş olduk. Tekrar köklerimize dönmek, bu köklerimiz üzerinden kendimizi yeniden değerlendirmekten başka bir çaremiz yoktur. Çünkü hiçbir milletin, hiçbir topluluğun başkasından ödünç aldığı fikirlerle yükselmesi ve medeniyet kurması mümkün değildir. Hiçbir ağaç başka bir ağacın gövdesi üstünde yükselmediği gibi bizim milletimiz de ancak ve ancak kendi gövdesi üstünde yani kendi medeniyet temelleri üzerinde Allah'ın izniyle yeniden yükselecek, yeniden güçlenecek. Bunun için Medeniyet Derneği çatısı altında yapılmış olan bu çalışmaların her birisinin çok değerli olduğunu, çok önemli olduğunu ve büyük medeniyetimizin yeniden ihya ve inşa edilmesi için bizlere moral verdiğini, güç verdiğini ve bu anlamda da ufkumuzu açtığını ifade etmek istiyorum."

Maveraünnehir medeniyetinin, büyük İslam medeniyetinin ikinci büyük yükselişi olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"İnşallah İslam medeniyetinin üçüncü büyük yükselişi, çıkışı, Türkiye'den ve bu coğrafyadan olacaktır. Medeniyet değerlerimiz üzerinden yeniden ayağa kalkmasını inşallah becereceğiz. Söz sırası da karar sırası da güç sırası da insanların ufkunu aydınlatma sırası da size gelmiştir. Allah bu sırayı en güzel şekilde kullanabilmeyi, bu fırsattan bütün insanlığın hayrına güzel sonuçlar çıkarabilmeyi nasip etsin. Gönlünüze ferahlık versin. Adımlarınız sağlam olsun. Dostlarınız sadık olsun. Sözünüz kuvvetli olsun. Yolunuz aydınlık olsun. Allah yardımcınız olsun."

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a teşekkür beratı takdim edildi.