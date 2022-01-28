AK Partili Kurtulmuş: Türkiye dünyaya örnek olacak

AA 28 Ocak 2022 Cuma 18:21 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:23

Sakarya'da SGK Köprülü Kavşak Açılış Töreni'ne katılan Kurtulmuş, dünyadaki bütün büyük güçlerin, dünyanın her bölgesinde büyük bir rekabet ve yarış içerisinde olduğunu belirterek, Türkiye'nin içinde bulunduğu, merkezinde bulunduğu bu coğrafyanın da büyük bir mücadele ve rekabet alanı içerisinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyadaki önemine değinen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, bu coğrafyada, bu bölgede büyük riskler ve tehditler altında olduğumuz bu bölgede, çok güçlü olması lazım. Biz buna yeniden güçlü, büyük Türkiye ideali ve hedefi diyoruz. Bu hedeflerle ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Ekonomide, siyasette, devlet millet kaynaşmasında, üretimde, ihracatta, sağlıkta, her alanda Türkiye dünyadaki bütün sıralamaların en üst tarafında yer alacak. Bunun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi verirken de çok şükür, çok büyük bir ivme yakaladığımızı bütün milletimiz görüyor."

Kurtulmuş, Türkiye'nin salgına rağmen elde ettiği başarılardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birkaç hafta evvel Türkiye, çok gecikmiş bir proje olan, yıllardır karanlık mahfiller tarafından engellenen Türkiye'nin yerli arabasının yapılması projesini, başarıyla ABD'deki uluslararası bir fuarda bütün dünya otomotiv sektörüne tanıtmıştır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesindeki genç mühendis kardeşlerimiz, cep haberleşme uydusunu yaparak uzaya fırlattılar. Türkiye buna imza atmıştır. Türkiye İHA'larıyla, TİHA'larıyla, SİHA'larıyla dünyada rekabet edebilen bir ülke haline gelmiştir. Birkaç hafta evvel, İstanbul'da Cumhurbaşkanımız tarafından denize indirilen yerli istihbarat gemisiyle dünyada örnek ülkelerden birisi haline gelmiştir. Hangi alanı alırsanız alın Türkiye önemli adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyor ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürüyor. İnşallah daha da ileriye gideceğiz, daha da güçlü olacağız."

- "Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırış etmeden büyük hedeflere yürümeye devam edeceğiz"

Bazı çevrelerin Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürüyüşünden rahatsız olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırış etmeden büyük hedeflere yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Kurtulmuş, "Şunu biliyorlar; Türkiye böyle devam ederse Allah'ın izniyle kısa bir süre sonra kendi uçağının motorunu yapacak ve bu alanda da rekabet edebilecektir. Türkiye kendi hava savunma sanayisini de kuracaktır. Nasıl bu köprülü kavşakları yapıyorsak nasıl kısa süre içerisinde Türkiye'nin her tarafından büyük atılımları gerçekleştiriyorsak bütün stratejik endüstrilerde de adımlarımızı atarak yolumuza devam edeceğiz. Bunun için Allah'ın izniyle pandemi dolayısıyla yaşadığımız şu sıkıntılı günler en kısa zamanda geride kalacak." ifadelerini kullandı.

"Büyük, güçlü Türkiye ideali"nin tek tek her şehrin güçlü olmasından, potansiyellerini en iyi şekilde kullanmasından geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, Sakarya'da da bu anlamda son 19-20 yılda büyük gelişmelerin yaşandığını anlattı.

Daha fazla üretmekten başka bir yolun olmadığını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin artık başkasına, el avuç açarak 3-5 dolar için kapısında bekleyeceği günler geride kalmıştır. Türkiye uluslararası egemen güçlerin hiçbirine boyun eğmeden kendi yağıyla kavrulacak, güçlü ve büyük Türkiye olma istikametinde yürüyecek ve Allah'ın izniyle bölgesinin istikrar adası olan bir ülke olarak dünyaya da örnek olacaktır." dedi.

Daha sonra köprülü kavşağın açılışı, yapılan duanın ardından Kurtulmuş, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Unucuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi.