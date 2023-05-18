AK Partili Kurtulmuş'tan ''Sinan Oğan'la görüşülecek mi?'' sorusuna cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK canlı yayınında soruları cevaplandırdı.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şöyle:

Biz seçmenin tercihine saygı duyarız. İlk turun kesin galibi Erdoğan'dır. AK Parti'de CHP'ye fark atmıştır. Sonuçta cumhurbaşkanı seçilebilmek için 50+1 gerekir. İkinci turda Cumhurbaşkanımız oylarını artırarak cumhurbaşkanı seçilecektir.

Biz ilk günden itibaren sandıklara katılım çağrısı yaptık. İsteriz ki bu memlekette çok daha yüksek katılım olsun. Türkiye'de bu seçimde yüzde 88'in üzerinde katılım olmuştur.

2 büyükşehir belediye başkanının ellerinde sonuçlar olmasına rağmen, seçimi biz kazandık gibi büyük yalanı ortaya atarak hem sorumsuz davrandılar. Allah'tan CHP'nin seçmeni daha sağduyulu davrandı.

(Onursal Adıgüzel'in istifası) Rakibim hakkında konuşmak istemem. Kabak bir kişinin başına patladı. YSK ve AA verileri paralel gitti. CHP algıya başvurdu. Kendileri de biliyorlardı. Bir kişiye fatura ettiler.

Depremzedelere karşı takınılan tavır iğrençtir. İnsanların evleri, geçmişleri yok olmuş ve tüm Türkiye seferber olmuş. Yobaz bir zihniyet bu zihniyet. Kendilerine oy vermeyenlere "makarna kafa" dediler. İnsanlarla dalga geçtiler. Bunlar da CHP seçmeninin tamamını oluşturmuyor. Kendileri gibi düşünmeyenlere hakaret ettiler.

AK PARTİ'NİN 2. TUR STRATEJİSİ NE?

Bundan sonra daha pratik bir strateji oluşturmak için gayret ediyoruz. Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiçbir şey yoktur. Gençler konusunda sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı var. Z grubu bilmem ne... Türkiye'de gençleri harfler üzerinden belirlendirmeyin dedik. AK Parti'nin gençlerle ilgili endişesi yok.

Hedef 50+1'dir ama cumhurbaşkanımız daha fazla oyla seçilecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Kayıtlarınız olduğu yerde duruyor. 2 tane oy alacağım diye PYD'ye YPG'ye terör örgütü diyemedi. Van mitingini hatırlasınlar. Van mitingi CHP'nin değil HDP'nin mitingiydi. Bu milleti enayi mi zannediyorlar. İkinci turda 3 tane oy için terörle mücadeleden bahsediyor.

Sığınmacılar bir anda ortaya çıkmıştır. Bir iç savaştan bahsediyoruz. Kan gölüne döndürülmüş bir Suriye. Türkiye olarak bizim tavrımız nettir. Suriye'den buraya gelenler sadece nefes alabilmek için buraya geldiler. Ayaklarında terliklerle zor şartlarda geldiler. Milletimiz kucak açtı. Şimdi ne yapmaya çalışıyoruz? Önce Suriye'deki şartların düzeltilmesi lazım. Güvenli ve onurlu alanlar oluşturup Suriyelileri geri döndürmek. Kendi ülkelerine döndürmek için gayret sarfediyoruz. 600 bine yakın göçmen ülkesine geri döndü. Rejimle muhalifler arasındaki normalleşme sağlandığında Suriyelilerin dönmek isteyeceğini biliyoruz.

SİNAN OĞAN'LA GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Sinan Bey'in aldığı oy oranı fevkalade önemlidir. Kendisini tebrik etmek lazım. Bu sosyolojik tabana dönmüş müdür? Bu başka bir konu. Burada Sinan Oğan'a oy veren kitlenin önemli bir özelliği var. Milli birlik bütünlüğü savunan kitle. Sinan Oğan'a oy veren kitle HDP'ye net tavır koyar. Cumhur İttifakı olarak diğer ittifakla temel fark hiçbir şekilde al ver pazarlığı yapılmadı. Terörle mücadele bunlardan biridir. Alışveriş olarak burası görülmedi. Bizim yolumuz belli.

Bizim siyaset tarzımız, Cumhurbaşkanımız masada ne konuşursa meydanda da onu konuşur. Bizim asıl ittifakımız milletle yapılan ittifaktır.

"EVDEKİ HESAPLARI ÇARŞIYA UYMADI"

Al-ver pazarlığı yaptığınız zaman bu al-ver de her zaman biri kaybeder. Çok yüksek bir özgüven. Yapay bir algı dünyasına kendilerini hapsettiler. Biz ise dedik ki yüz yüze siyaset yapılır. Evdeki hesapları çarşıya uymadı. Seçimin en büyük kaybedeni CHP'dir. CHP seçmeni olsam, bu adamlar vekil oldu bizim vekil sayımız düştü diye düşünmez miyim? CHP seçmeni büyük bir yanılgıya uğratıldı. AK Parti, CHP'nin de oyuna talip. Vatandaşlarımızın yüzde 100'ün oyuna talibiz.

AKŞENER'İN SEÇİM SONRASI SESSİZLİĞİ

Hakikaten konuşmak istemem. Nihayetinde Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı. Baktığınız zaman çok büyük oranlarda ilk turda 'Bir diktatörü gönderip cezaevlerinin kapılarını kırarak, cezaevlerindekileri dışarı çıkaracaklar' ve bir gün içerisinde Türkiye'de bütün kadroların Millet İttifakı'na dağıtılacağını düşündü. Ama millet onlara dedi ki; 'Dur bir dakika. Ben Tayyip Erdoğan'ı bırakmıyorum.'

Bu tablo karşısında büyük bir hezimet ruhu içerisinde oldukları her birisi içinde ayrı ayrı açıktır. Kaldı ki sayın Akşener masadan kalkmış, ortaya çıkan adayı beğenmediğini Türkiye kamuoyuna deklare etmiş, başka bir adayla bu yola devam edilmesi gerektiğini söylemiş birisi... Muhtemelen şöyle bir ruh hali içerisinde de olabilir, yenilmişlik ruhunun dışında... 'Ben dememiş miydim?' gibi bir ruhuyeti de olabilir. Kendi iç dünyasını bilmem.

"FETÖ HALA ÇOK AKTİF"

FETÖ hala çok aktif. Dini bir grup olarak görürsek yanılgıya düşmüş oluruz. FETÖ dünyanın her yerinde algı oluşturuyor.

2.TUR ÖNCESİ DÖVİZ YÜKSELECEK İDDİASI

Milletimiz rahat olsun. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra evet Türkiye ekonomisi kendi iç şartlarımızda ama çok çok büyük kısmı da küresel ekonomideki şartlar dolayısıyla büyük bir zor süreçten geçti. Çok şükür işin zor kısmı geride kaldı. Ekonomiyle ilgili bir sürü parametre olabilir ama biz ekonomide iki temel fikrin dışına asla çıkmadık, çıkmayacağız.

Bunlardan birisi, ne yaparsak yapalım... Ekonomide, biz serbest piyasa ekonomisinde bugünün şartlarında hareket edeceğiz, etmeye devam edeceğiz. İkincisi ise ekonomideki gelişmeyle demokrasi arasındaki farkı, ilişkiyi çok iyi bilen bir kadroyuz. Bu ülke kalkınacak, büyüyecek, büyüme trendlerini artırarak inşallah devam ettirecek. Bütün bunları yaparken mutlaka demokratik standardı yüksek bir Türkiye için bunları yapacağız. Türkiye'nin demokratik standartlarını geliştireceğiz. Bunlar tamamen Erdoğan karşıtı spekülasyon.