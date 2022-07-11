AK Partili Kurtulmuş'tan Srebrenitsa annelerine ziyaret

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27. yılında kurbanlar için anma töreni düzenlendi. Törene Türkiye adına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, törenin ardından Srebrenitsa kurbanlarının annelerini ziyaret etti.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721'E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükseldi.