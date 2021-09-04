AA 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:18 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:25

Kurtulmuş, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ÖNDER 18. İmam Hatipliler Kurultayında yaptığı konuşmada, burada ortaya çıkacak fikirlerin imam hatip hareketinin daha da gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

İmam hatip okullarının bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür eden Kurtulmuş, imam hatip liselerinin Türkiye'de başarı kazanmış en önemli sosyal-toplumsal projelerden birisi olduğuna işaret etti.



En zor zamanlarda milletin önemli bir kısmının bu okullara destek ve güç verdiğine değinen Kurtulmuş, "Türkiye'nin siyasi şartları ne olursa olsun, imam hatip davasını gerçekten fedakarlıkla yüklenmiş olan, sayıca az ama inanç bakımından son derece kuvvetli bir nesil, bu davaya en başından itibaren sahip çıkmıştır. Kararlılıkla, cesaretle bu meseleye sahip çıkan büyüklerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Onların cesareti olmasaydı bugün imam hatip liseleri bu noktaya gelmezdi." diye konuştu.



Kurtulmuş, imam hatip okulları üzerinde geçmişte büyük baskıların olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çok şükür bunların hepsini aşarak geldik. Katsayı meselesini hallettik, Türkiye'de başörtüleriyle imam hatip liselerine giremeyen öğrenciler meselesini hallettik. Az evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını dinledik. Bir tane imam hatiplinin herhangi bir bürokrasiye gelmesi mümkün değilken bugün Allah'a çok şükür imam hatipli birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. Bu, ihlaslı çalışmaların bir sonucudur. Bendeniz o zaman genç bir doçentken İstanbul Üniversitesinde 28 Şubat'ın ağır baskısına gün gün şahit olmuş birisiyim."

Başörtüsü konusunda bütün engellerin aşıldığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kara Harp Okulu Ödül Töreni'nde genç bir teğmen kızımız başörtüsüyle dereceye girip mezun oldu. Bu, Türkiye için bir iftihar tablosudur, verilen mücadelenin başarılı olduğunun toplum tarafından benimsendiğinin de açık bir kanıtıdır. Bu ülkede başı örtülü-başı açık, şu görüşten-bu görüşten, şu hayat tarzını benimseyen-bu hayat tarzını benimseyen bütün vatandaşlarımızın eşit ve özgür vatandaşlar olarak geleceğin Türkiye'sini kucaklayacağına ve canla, başla, gayretle bu yolda yürüneceğine inanıyoruz."

Kurtulmuş, Adnan Menderes'in imam hatip okullarının önünü açmak için verdiği mücadelesine dikkati çekerek, "Allah rahmet eylesin, Tevfik İleri yanında olmasaydı, o Bakanlar Kurulunda olmasaydı herhalde imam hatip liselerinin önü açılmazdı. Kendi bakanları dahi, siyasetçilerinin tamamı imam hatiplilere karşı. Allah Menderes'ten de Tevfik İleri'den de razı olsun. Allah imam hatiplerin açılması için hayatı boyunca mücadele veren Necmettin Erbakan başta olmak üzere bütün geçmiş siyasetçilerimize rahmet eylesin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imam hatip okullarıyla ilgili büyük mücadeleler verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, imam hatip nesline de bundan sonra çok büyük sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Kurtulmuş, imam hatiplilerin sayısal olarak arttığını dile getirerek, "Son birkaç yıldır imam hatiplilerin özellikle üniversiteye giriş sınavında başarısı takdire şayandır. Bu sene ilk 1000 içerisinde 387 imam hatiplinin derece yapmış olması da fevkalade önemli bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

"ADALET SADECE BİR SÖZ DEĞİL, ADALET SADECE BİR TALEP DEĞİL"

Kurultayın da konusu olan adalet ve merhametin dünyanın en temel meselesi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, dünyadaki farklı alanlarda devasa gelişmeler sağlanmasına rağmen bugün dünya ve bütün insanlığın adalete susadığını söyledi.

Kurtulmuş, adaletsizliğin küresel anlamda bütün ülkelerin ortak meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adaleti ve merhameti esas alan yeni bir dünya sisteminin kurulmasına gayret etmek, bunun için de her alanda üstün bir şekilde, fedakarca çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız. Adalet, etimolojik olarak denklik, eşitlik anlamına gelir. Adalet, ölçüyü elden bırakmamak demektir. Adalet, insanlığın belki insanlık tarihi boyunca aradığı en önemli insani vasıflardan birisidir. Adalet, sadece mahkeme salonlarının meselesi değildir, sadece hukukun meselesi değil, ekonominin, toplumsal hayatın, siyasal hayatın, küresel sistemin ortak meselesidir. Adalet sadece bir söz değil, adalet sadece bir talep değil, hayatın, insanların birlikte yaşamasının olmazsa olmaz temel şartıdır."

Eşitlik ve adaletin de birlikte anılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, hukuk karşısında hiç kimsenin ve kurumun üstün olmaması gerektiğini söyledi.

Merhametin de adaletin temel adımlarından biri olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Merhameti olmayanın adaleti olmuyor. Dünyada en temel mesele yer yüzündeki adaletsizliktir. Bugün koronavirüs mikrobundan bahsediyoruz ya, adaletsizlik, koronavirüs mikrobundan çok daha etkili ve tehlikeli bir mikrop olarak insanlığı kemirmektedir. Çünkü adalet, insana, hayata ve evrene bakışta, yaklaşımda bir dengenin oluşması demektir. Dünyada her türlü imkan, her türlü zenginlik var. Dünyanın en önemli ekonomik başarılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Maalesef dünyadaki küresel en büyük adaletsizlik konularından birisi gelir dağılımında yaşanan adaletsizliktir. Dünyada nüfusun yüzde 0,7'si yani yüzde 1'i dahi olmayan, dünyadaki toplam zenginliklerin yüzde 70'ine sahip. Dünya nüfusunun yüzde 70'i ise sadece dünya gelirinin yüzde 3'üne sahip. Böyle bir dünya var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini ilettiği telgrafının okunduğu kurultaya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Gül, salon dışında kurulan yöresel ürün stantlarını gezdi.