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AK Parti’li Savaş’tan su faturalarına indirim sözü

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın'daki su faturalarının yüksekliği nedeniyle vatandaşların şikayetlerinde artışlar yaşandığını, 31 Mart Akşamı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olunca bu soruna kesin çözüm getireceklerini ve su ücretlerinde yüzde elli indirim yapacaklarını ve beş yıl süreyle zam olmayacağını söyledi.

  • İHA
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Konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Su yakmaz demeyin, çünkü su paraları Aydın'da yakmadık cep bırakmadı. Vatandaşlarımızın şikayetlerinde, kullandığımız su miktarı aynı fakat ödediğimiz rakamlar hep artıyor, bu sorunu lütfen çözün diyorlar. Biz de yüzde ellilik bir indirimle bu sorunu çözeceğiz. Sadece indirimle kalmıyoruz, beş yıl boyunca da zam yapmayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetki sahasında bulunan vergilerde Nisan ayından itibaren yeniden düzenlemelere gidileceğinin sözünü veren Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, "Vatandaşımızın omuzlarına yüklenen bu yükü Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda alacağız inşallah. İlk icraatlarımızdan birisi bu olacak. Biz insanlar Aydın'da yaşadıkları için mutlu olsunlar, pişmanlık duymasınlar istiyoruz. Bunları başarmak için icatlara, keşiflere, mucitlere gerek yok. Sihirli bir değnek arayışımız da yok. Reçetemiz belli. Bütçe, proje ve para yönetimi bizim uzmanlık alanımız. Çok basit müdahalelerle bütün bunları yapacağız ve çok da dua alacağız. Hemşerilerimiz işte o gün, keşke bu işler daha önceden yapılabilseydi diyecekler. Geride kalan günler için şükredecekler. Zararın neresinden dönülse kardır. 31 Mart akşamı Aydın'da yeni bir dönem başlıyor inşallah" diye konuştu.  

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