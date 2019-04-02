AK Partili Savcı Sayan, Ağrı'yı küçümseyen Mirgün Cabas'a sert tepki gösterdi: Hey gidi hadsiz adam

Ağrı'da Mahalli İdareler seçiminin kazananı AK Partili Savcı Sayan oldu. 2014 seçimlerine göre partisinin oylarını artıran Sayan, belediye başkanlığına seçildi.

MİRGÜN CABAS'TAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Mirgün Cabas, Twitter sayfasından "Bana "n'aber, savcı sayan kazandı" diye gelmeyin. adamın bundan sonra yaşayacağı yer ağrı arkadaşlar. başka sözüm yok" sözleriyle aklı sıra Ağrı'yı küçümsemeye kalktı.

SAYAN'DAN CABAS'A SERT YANIT

Ağrı'da yapılan seçimde belediye başkanlığını kazanan AK Partili Savcı Sayan, Mirgün Cabas'ın küstah sözlerine yanıt verdi. Sayan, "Sahip olduklarını hakir gören insan, elindekilere karşı ihanete meyillidir. Biz vatan toprağının her karışıyla gurur duyuyoruz. Ata, baba toprağımız Ağrı'ya hizmet etme fırstaı bize nasip oldu. Gururla, onurla hemşehrilerimize hizmet edeceğiz." dedi.