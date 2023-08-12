AK Parti'li Sırakaya'dan, Alanya'da saldırıya uğrayan Akgün'e ziyaret

Sırakaya, ziyarette yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan 7,5 milyon Türk ile 100 milyonluk bir Türkiye ailesi olduklarını söyledi.



Ülke dışında yaşayanların da Türkiye'nin asli ve asil unsurları olduğunu dile getiren Sırakaya, "Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz ne kadar değerliyse, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz de Türkiye için o denli kıymetli ve değerlidir. İnsan olmak şiddete temelinden karşı olmayı gerektiren bir unsurdur." dedi.

Şiddet, insanı insan yapan temel değerlere ihanettir



Antalya'nın Alanya ilçesinde gezi teknesi çalışanı olduğu iddia edilen kişilerin saldırısına uğrayan Cemil Akgün, kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi şahsen iletmek Almanya'nın Neuss kentindeyiz. pic.twitter.com/O2dC5sPqIr — Zafer Sırakaya ���� (@SirakayaZafer) August 12, 2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirten Sırakaya, şunları kaydetti:

"Bugün burada Cemil kardeşimizin maruz kalmış olduğu, hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün olmayan bu saldırıyı lanetlediğimizi, bu saldırıya karşı duruşumuzu da net olarak ifade ediyoruz. Bugün Cemil kardeşimize Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim, geçmiş olsun temennilerini getirdim ve yaşanan bu üzücü hadiseyle ilgili olarak, ilk günden beri Cemil kardeşimizle irtibatta olduğumuz gibi bundan sonra da tüm bu sürecin takipçisi olacağımızı ve adaletin gerçekleşmesi konusunda da yapılması gereken sürecin her türlü katkısını sunmaya devam edeceğimizi de bilmenizi isterim."

Sırakaya, ilgili tüm yetkililerle temasa geçip bir kamu görevlisinin ihmali söz konusuysa bunu sonuna kadar takip edeceklerini vurgulayarak, konuya ilişkin ihmali olan kişilerle ilgili tahkikatın başlatıldığını ve tüm yetkililerin bu konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Bir kişi hakkında herhangi bir suçlama olması durumunda gereğini yapacak yargı makamlarının olduğunu hatırlatarak, kimsenin yargı dağıtma noktasında şahsi hareket edemeyeceğinin altını çizen Sırakaya, "Biz burada sadece adaletin tecelli etmesi konusunda hassasiyetimizi ifade etmek istiyoruz. Kimin yanlışı varsa, kimin noksanı varsa, kimin hatası varsa bu hatanın bulunması ve adaletin tecelli etmesi, konuyla ilgili olarak, yasamayla ilgili bizim üzerimize düşen görevi sonuna kadar takip edeceğimizi bilmenizi isterim." diye konuştu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI



Almanya'da elektrikçi olarak çalışan 27 yaşındaki Cemil Akgün de AA muhabirine, tekne turu satmaya çalışan kişilerle yaşadığı anlaşmazlık sonucu arkadaşlarıyla saldırıya uğradıklarını anlattı.

Bir kadının kendilerine tekne turu satmaya çalıştığını, aralarında geçen kısa konuşma esnasında bir kişinin gelip kendilerine hakaret ettiğini aktaran Akgün, "Allah bana kuvvet verdi ve sonuna kadar ayakta durabildim. Ben orada sadece kendi nefsimi savunmaya çalıştım. Orada beni ve arkadaşlarımı zorlayarak şikayetçi olmamı engellediler. Devletin de desteğiyle şikayetçi olup hakkımızı arayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.