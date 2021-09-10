AK Partili Ünal: Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanımız ile arasında ayrı bir gönül bağı var

AA 10 Eylül 2021 Cuma 03:15 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 03:15

Ünal, beraberinde, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öcal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve partililerle törenin yapılacağı Milli İrade Meydanı'na geldi.

Alanı gezen Ünal, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Alandaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta bir süre önce 81 ilden gelen gençlerle buluşacağını ancak ülkede yaşanan yangın ve sel afetleri dolayısıyla ertelendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş'a gelişini heyecanla beklendiklerini belirten Ünal, "Kahramanmaraş'ın Cumhurbaşkanımız ile arasında ayrı bir gönül bağı var. Ayrı bir ruh bağı var. Yarın büyük bir toplu açılış törenimiz olacak. İlk defa Milli İrade Meydanı'nı kullanacağız ve yaklaşık 20 bin kişinin burada rahat bir şekilde katılabileceği tören olacak. Bütün hemşehrilerimizi buraya birlikte olmaya davet ediyorum." dedi.

Ünal, program kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nın İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılıp daha sonra Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

