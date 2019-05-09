AK Partili ve MHP'li vekiller kürsüde su içen CHP'li Köse'ye tepki gösterdi
AK Parti ve MHP’li bazı milletvekilleri TBMM kürsüsünde su içen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’ye tepki gösterdi.
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM kürsüsünde konuştuğu sırada su içti. AK Parti ve MHP’li bazı milletvekilleri Köse'nin su içmesine tepki gösterdi.
"RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN"
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü" dedi.
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