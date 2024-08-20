AK Partili vekilden Diyarbakır annelerine destek

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1814'üncü gününde sürüyor.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ataman, oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ataman, evlat nöbetini sürdüren ailelerin tek taleplerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Ailelerin, çocuklarına kavuşma ümidiyle kararlılık ve inançla evlat nöbetine devam ettiğini belirten Ataman, şöyle konuştu:

"Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşmak için açtığı bayrak, korku duvarlarını yıktı. Bugüne kadar 55 aile çok şükür evlatlarına kavuştu ancak halen 376 aile çocuklarını bekliyor. Söz konusu evlatları olduğunda anneleri yenecek hiçbir örgüt, kötülük yoktur. 1814 gündür devam eden bu mücadelede kahraman annelerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Herkesi bu onurlu mücadeleye destek vermeye, annelerimizin yanında durmaya davet ediyorum. 3 Eylül'de bütün kadın milletvekillerini Diyarbakır'a davet ediyoruz. Diyarbakır annelerine destek olalım, ses olalım."