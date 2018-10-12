AK Parti'li Yazıcı: Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 3 yıl hapis cezası alan ve yattığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılan ABD'li rahip Brunson ile ilgili, 'Bu dava çok konuşuldu, daha da konuşulacak bir dava dosyası' açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ise, 'Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz.' dedi.